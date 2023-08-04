«الداخلية» تتنفذ 190 حكما قضائيا وتضبط 1779 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاء أبرزها الآتي:-

ضبط 31 قضية في مجال الأمن العام.

- ضبط 1779 مخالفة مرورية متنوعة.

- تنفيذ 190 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الإجراءات القانوني، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.