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«الداخلية» تتنفذ 190 حكما قضائيا وتضبط 1779 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاء أبرزها الآتي:-

ضبط 31 قضية في مجال الأمن العام.

ضبط 1779 مخالفة مرورية متنوعة.

- تنفيذ 190 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

واتخذت الإجراءات القانوني، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات