«الداخلية» تتنفذ 190 حكما قضائيا وتضبط 1779 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:57 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وجاء أبرزها الآتي:-
ضبط 31 قضية في مجال الأمن العام.
- ضبط 1779 مخالفة مرورية متنوعة.
- تنفيذ 190 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
واتخذت الإجراءات القانوني، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.