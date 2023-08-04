«الداخلية»: ضبط 47 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 47 قطعة سلاح ناري

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 47 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما، وذلك على النحو التالي:

4 بنادق آلية.

13 بندقية خرطوش.

2 طبنجة.

28 فردا محليا.

54 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

199 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

169 حكم جناية.

18335 حكم حبس جزئي.

3720 حكم حبس مستأنف.

31764 حكم غرامة.

8125 مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28538 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين : فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.