«الداخلية»: ضبط 47 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا
كتب:
محمد بركات
12:36 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 47 قطعة سلاح ناري
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:
ضبط 47 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما، وذلك على النحو التالي:
4 بنادق آلية.
13 بندقية خرطوش.
2 طبنجة.
28 فردا محليا.
54 طلقة مختلفة الأعيرة.
5 خزائن متنوعة.
199 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
169 حكم جناية.
18335 حكم حبس جزئي.
3720 حكم حبس مستأنف.
31764 حكم غرامة.
8125 مخالفة.
مجال ضبط التشكيلات العصابية
ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.
في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهما.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28538 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال فحص السائقين : فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.