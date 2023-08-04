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«الداخلية»: ضبط 47 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 47 قطعة سلاح ناري 

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 47 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما، وذلك على النحو التالي:

4 بنادق آلية.

13 بندقية خرطوش.

2 طبنجة.

28 فردا محليا.

54 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

 199 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 62113 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

169 حكم جناية.

18335 حكم حبس جزئي.

3720 حكم حبس مستأنف.

31764 حكم غرامة.

8125 مخالفة.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28538 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين : فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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