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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية طويحر بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
01:44 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة - أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عدة أشخاص في قرية أبو الدهب التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، وتم نقلهم لمستشفى أبو حماد لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد، باستقباله 3 أشخاص مصابين جراء مشاجرة، وهم «مصطفى م ع م»، 66 عاما، فلاح، من بلدة طويحر، و«إبراهيم م ح»، 24 عاما، مقيم طويحر، والده «محمد ح ح»، 54 عاما، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث بقرية طويحر للوقوف على أسباب الواقعة، وأكدت التحريات إصابة 3 أشخاص في مشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وفي واقعة أخرى، شهدت مدينة بلبيس إصابة 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، وجرى نقلهم غلى مستشفى بلبيس وتقديم كافة الإسعافات الطبية لهم.

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