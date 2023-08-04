صاحب تطبيق بوصلة يحلل شخصية لميس الحديدي من نبرة صوتها في برنامج الفرصة

في ثالث حلقات الاستوديو التسابقية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي على قناة ON، تنافست 3 شركات تصب في صالح تقديم حلول لمشاكل واقعية قد تواجه المواطنين على رأسها «زيد» التي تساعد على توفير آلية ادخار مناسبة للمواطنين توفر آلية استثمار حقيقية تساعد المواطن على تحقيق العائد الأفضل على مدخراته وصولاً لسن المعاش الذي يستطيع فيما بعدها في توفير معاش مناسب له، أما «بوصلة» فهي تكنولوجيا تقوم على تحليل الشخصيات من نبرة الصوت و«كلنيديو» وهي منصة للرعاية الصحية.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي

ووفق بيان فإن «تكنولوجيا بوصلة» تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمؤسسها المهندس أحمد الشرقاوي، حيث تعتمد على تحليل مكالمات المتقدمين للشغل الوظائف عبر تحليل نبرات أصواتهم وتحليل السمات الشخصية لهم، يقول مؤسس الشركة إن استخدام هذه التقنية يساعد الشركات على تحليل نبرات أصوات المتقدمين لشغل الوظائف وتحليل شخصياتهم وتجاوزت نسبة دقتها ما بين 75-80% ويمكن استخدامها في اختيار موظفي الشركات أو «الكول سنتر» في كيفية التعامل مع العملاء.

وكشف خلال برنامج الفرصة أن شركته لديها قاعدة عملاء قليلة ثمانية عملاء من الشركات ثلاث منهم عملاء دائمين والباقي يجدد التعاقد على فترات متقطعة لكنه برر تراجع عدد عملاؤه بأن الثمانية المشتركين معه من أصحاب الشركات الكبرى مثل سلاسل هايبر ماركت وغيرهم وأن هناك آلية للحماية القانونية لسرية مكالمات العملاء.

كانت «بوصلة» ضمن الشركات التي صعدت في تصفيات الفرصة في جولة المحافظات وتحديداً في أولى حلقات التصفيات في محافظة الإسكندرية، وفي تجربة لتحليل الشخصية عبر نبرة الصوت أجرى مؤسس المشروع عملية التحليل على صوت لميس الحديدي التي قالت مازحة: «أنا أهلاوية وبحب النادي الأهلي ومبسوطة أنه كسب بطولة إفريقيا وبشجع المنتخب وكنت أدبي ومش بعرف أحسب أي حاجة».

الجولة الأولى من التصويت

في الجولة الأولى من التصويت وهي جولة عرض المؤسس للمشروع لفكرته في دقيقة واحدة فجاء حسم التصويت بقاء كلاً من شركتي «بوصلة» التي تعتمد على تحليل الشخصية من نبرة الصوت وكلينيدو وهو تطبيق للرعاية الصحية لخوض الجولة الثانية في حلقة الاستوديو.

وعرض «الشرقاوي»، نتيجة تحليل الصوت، قائلًا: «السيطرة والتحكم بلغت نسبتها 67% وتعني أنها لا تملي أوامر على الشخص الآخر، بلغت نسبة الحساسية 74% والتفاعل 55%»، لترد الحديدي قائلة: «هل تتغير هذه النسب بتغير نبرة الصوت؟» ليرد الأخير قائلًا: «نعم تتغير بطريقة الإلقاء».

وطالب وائل الفخراني عضو لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي بتجربة التحليل بنبرة أخرى لترد قائلة: «عندي مشاكل كثيرة في الازدحام وعدم التزام الناس بمواعيدها وعندي مشاكل في التراب وعدم التزام الضيوف بدقة المواعيد لتتغير النسب تغيرات طفيفة».

مفاجآت حلقة برنامج لميس الحديدي

الدكتور عمرو عوض الله، مستثمر مصري أمريكي منح صوته في الجولتين لتطبيق «كلينيدو» للرعاية الصحية أما إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فقد حافظ على تصويته في الجولتين لشركة «بوصلة»، لإيمانه بأهمية التكنولوجيا في مجال «الكول سنتر» رغم الحاجة الماسة للتطوير في طبيعة عمل التقنية نفسها.

من المفاجآت التي واجهتها منصة «بوصلة»، هي تغيير جذري في تصويت وائل الفخراني عضو لجنة التحكيم الذي وجه صوته في الجولة الثانية لتطبيق «كلينيدو» للرعاية الصحية بعدما صوت في الأولى لصالح بوصلة.

انطبق ذات الأمر على عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر الذي غير تصويته في الجولة الثانية على غرار وائل الفخراني وتبعتهما أمل عنان عنان، شريك جلوبال 500 التي حسمت التصويت لصالح تطبيق الرعاية الصحية معتمدة في ذلك على أرقام الإنجازات التي حققها كلاً من الشركتين فتطبيق بوصلة لديه عدد معين مع العملاء وأرقام صغيرة محققة كاستثمار في مقابل 9 آلاف طبيب و300 ألف مريض مشترك في منصة الرعاية الصحية.

برنامج الفرصة أكبر مسابقة تليفزيونية

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

أعضاء لجنة التحكيم

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من الدكتور عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.