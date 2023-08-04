الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أغسطس 2023 بخطوات سهلة وبسيطة

بدأ مشتركو الكهرباء في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط الواقعة في نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في إجراء عمليات البحث والتحري والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023، تمهيدًا لبدء عملية السداد بالوسائل التي وفّرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أغسطس 2023

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية للشركة على «فيس بوك»، عن عددٍ من الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك الواقع في نطاق عملها بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023 من خلال الخطوات التالية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشمال الدلتا

الخطوة الأولى: حددت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الرابط التالي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023 من خلال هذا الرابط http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx.

- الخطوة الثانية.. تتم من خلال قيام المشترك الواقع في نطاق عمل الشركة باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- اختيار المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الحساب الخاص بك.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.