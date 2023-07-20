كيف توفر ثلث استهلاك فاتورة الكهرباء دون إغلاق أي جهاز بالمنزل؟

يهتم المواطنون بمعرفة الطرق المثلى لترشيد استهلاك الكهرباء، للدفع فواتير بقمية مالية أقل وفي نفس الوقت تقليل فترات تخفيف الأحمال، فضلاً عن تأثيرات السلبة على المناخ لذا من الضروري الاهتمام باستخدام الكهرباء بطريقة إيجابية تحافظ على البيئة وترشد الاستهلاك.

كيف توفر في ستهلاك الكهرباء دون إغلاق أي جهاز

وهناك خطوات وعادات بسيطة بتنفيذها تستطع أن توفر ما يقرب 30% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية المدفوعة دون أن تضطر إلى غلق أي جهاز كهربائي، بل الأمر هو مجرد تعامل سليم مع المرفق.

أجهزة تستهلك كهرباء كن حريصا في استخدامها

وعلى الرغم من أنه توجد أجهزة كهربائية، لا أحد يستغني عنها إلا أن الكثيرون لا يسحسنون استخدامها وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وفي حال التعامل معها بحرص وفصلها من الكهرباء عقب الانتهاء من استخدامها توفر في استهلاك فاتورة الكهرباء، وهي على النحو التالي:

المصابيح

لا تترك مصابيح الإضاءة مفتوحة، فهي من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية.

شاحن الموبايل

يستهلك قدر كبير من الكهرباء، وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

الريسيفر

يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

الروتر

يستهلك كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر.

فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة

لا تترك الأجهزة موصلة بالكهرباء لأنها تستهلك الطاقة في حالة إيقاف تشغيلها، حيث تكون في وضع الاستعداد، لذلك يجب فصل جميع الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.