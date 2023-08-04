افتتاح 3 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي في 3 قرى بمحافظة الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، افتتاح 3 مراكز للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية التابعة لمركز طنطا وقطور وسمنود خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

افتتاح مراكز علاج طبيعي

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال التطوير والافتتاحات الخاصة بالوحدات الصحية تضمنت 3 أقسام للعلاج الطبيعي، بينها وحدة ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وحدة شوبر التابعة لمركز طنطا، ووحدة دماط التابعة لمركز قطور، وذلك بهدف زيادة نطاق التوسع الأفقي في تقديم الخدمات العلاجية النوعية لسكان الريف المصري.

وأشاد وكيل الوزارة بمستوى التعاون المتميز بين مديرية الصحة بالغربية والمجتمع المدني بالقرى، والذين شاركوا في تجهيز وإعداد الأقسام بشكل يضمن تقديم خدمات متميزة لسكان القرى.

إنشاء الأقسام في وقت قياسي

كما أثنى على المجهود المبذول في إنشاء وتجهيز الأقسام في وقت قياسي، والذي يعتبر أحد نتائج التعاون المثمر والمستمر بين إدارتي العلاج الطبيعي والرعاية الأساسية بالمديرية من جهة، وأعضاء المجتمع المدنى بالغربية من جهة أخرى، من أجل تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لكل سكان المحافظة والقرى والمناطق الأكثر احتياجا.