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مد خط مياه في قرية أبيس 10 بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني

كتب:

خالد غنيم
08:09 ص | الأحد 30 يوليو 2023
مد خط مياه بقرية أبيس

مد خط مياه بقرية أبيس

‏أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة قامت بتنفيذ مد خط مياه مشروع بقرية أبيس العاشرة «جزء 3»، بطول مواسير 1312 مترا وقطر 4 بوصة، ‏بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار تفعيل الشراكة بين «مياه الإسكندرية» والمجتمع المدني بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

المشاركات المجتمعية في الإسكندرية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سبق وتعاونت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، مع عدة مؤسسات خيرية تعمل بالمحافظة، وذلك في سداد تكلفة المشروع الذي يخدم أكثر من 100 أسرة بالقرية.

«مياه الإسكندرية»: نسعى لتقديم الأفضل

وأضاف المهندس أحمد جابر، أن شركة الإسكندرية لمياه الشرب تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، سواء في توصيل شبكات المياه لكل مناطق الإسكندرية أو تجديد وتطوير الشبكات التي تعمل بالفعل، كما تحرص الشركة على تلبية احتياجات المشتركين، وتسهيل الخدمة المقدمة لهم، من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل أنحاء الإسكندرية وكذلك سيارات الخدمة المتنقلة.  

 

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