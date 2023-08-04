أزمات تعرضت لها الفنانة هبة مجدي في أقل من شهر.. أبرزها تعب مفاجئ

في أقل من شهر تعرضت الفنانة هبة مجدي لعدة أزمات جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي وظل الجمهور قلق للاطمئنان عليها لمعرفة آخر التطورات التي تخصها هي وأسرتها.

الفنانة هبة مجدي تتعرض لأزمة صحية

حيث تعرضت الفنانة هبة مجدي، أمس الخميس لأزمة صحية بسبب وجبة غذائية تناولتها من خارج المنزل تسببت لها في حالة تسمم وكشفت عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أزمات الفنانة هبة مجدي في شهر

ولم يتوقف الأمر عند الفنانة هبة مجدي بمفردها ولكن بنفس الوجبة أصيبت ابنتها أيضا بتسمم وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكنها كشفت بأنهما بالفعل خرجا من المستشفى.

ولم تكن هذه الواقعة التي تسببت في دخول الفنانة هبة مجدي للمستشفى خلال شهر ولكن أعلنت منذ عدة أسابيع نقل ابنها موسى إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية وكانت قد كشفت صورته وهو يخضع للعلاج دون أن تكشف عن التفاصيل.