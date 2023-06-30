هبة مجدي: حب الجمهور سبب استكمال رسالتي في الفن.. والهدوء طبيعتي

قالت الفنانة هبة مجدي، إنَّها اختارت اسم «دهب» لابنتها بسبب تزامن حملها مع عرض مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، التي كانت تشارك فيها، وكانت تعرض لمدة شهر كامل بأحد مسارح الاسكندرية، واختارت الاسم من بين العديد من الأسماء التي جرى اقتراحها من الفنانين الذين شاركوا في هذا العرض.

هبة مجدي: حب الناس نعمة كبيرة

وأضافت خلال استضافتها في سهرة خاصة ببرنامج مساء dmc، تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة dmc، أنَّ متابعة معجبيها ومحبيها ومن يدافعون عنها ويعجبون بأعمالها لها، يصل إليها بلا شك، قائلة «حتى عندما أكون في الشارع.. أجد حب الناس لي نعمة كبيرة جدا، وأشعر عندما أقابلهم كأني واحدة من أهلهم أو قريبتهم».

هبة مجدي: أميل إلى الهدوء

وتابعت هبة مجدي: «حب الجمهور لي ما يجعلني أواصل رسالتي في الفن وتقديم أدوار قريبة منهم، واحرص على عدم الابتعاد، مش بعمل حاجة عشان أقرب من الناس، وأحسن حاجه إنها متبقاش مقصودة والحاجه تبقى طبيعية، وأنا كممثلة أدخل في العديد من الشخصيات، إنما طبيعتي هي الهدوء الذي أحبه، وعصبيتي داخلية فقط، والإنفعال ممكن يبان في مشهد بمسلسل أو دور بعمله».