نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لوعكة صحية

تعرض «موسى»، نجل الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدي، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ابن هبة مجدي يتعرض لوعكة صحية

ونشرت هبة مجدي صورة لنجلها وهو يتلقى العلاج، عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «دعواتكم بالشفاء لموسى اللهم اشفه وعافه يا رب».

ورُزقت الفنانة هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن بطفلهما الثاني، منذ عامين وأطلقا عليه اسم «موسى»، وذلك حسب ما أعلنه «محسن» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،إذ كتب عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا».

وهنأت الفنانة حنان مطاوع، هبة مجدي، بمولودها الجديد، قائلة لها: «مبروك يا روحي.. يا رب يحفظه لكم هو ودهب ويبارك فيكوا كلكم»، فيما قالت الفنانة نادية الجندي: «مبروك حبيبتي ما شاء الله.. ألف مبروك».

وشملت قائمة الفنانين الذين هنأوا هبة مجدي، كلا من: مصطفى خاطر، ودينا فؤاد، وعزوز عادل، وكريم أبو زيد، والكاتب محمد سيد بشير، ونسمة عبد العزيز، وآخرين.