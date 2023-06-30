الفنانة هبة مجدي لمساء dmc: الفرحة بالعيد اختلفت مع «دهب وموسى»

قالت الفنانة هبه مجدى، إنَّ عيد الأضحى له طقوس وفرحة مختلفة نظرا لتزامنه مع أداء مناسك وشعائر الحج، موضحة: «ننتظره من السنة للسنة والعيد الكبير عيد اللحمة والحج والفرحة وفيه قرب من ربنا ونستشعر فيه القرب من ربنا ونزول الملائكة عشان الصيام ووقفة عرفات وكلنا بنستناه وبنحس فيه بإحساس مختلف».

هبه مجدي: شعوري بفرحة العيد اختلفت بعد ما أنجبت أطفالي

وأضافت خلال استضافتها في سهرة خاصة ببرنامج مساء dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة dmc، أنَّ شعورها بفرحة عيد الأضحى اختلفت بقدوم طفليها، «دهب» 6 سنوات و«موسى» عام ونصف، قائلة: «العيد وأنا أم غير العيد وأنا طفلة في بيت والدي، خاصة وأن دهب بتحب العيد أوي وتحب الذهاب لصلاة العيد وتقضي العيد مع الأطفال وتنتظره وتعرف قيمته».

سميت ابني «موسى» لهذا السبب

تابعت الفنانة هبه مجدي، أنَّ سبب تسميتها لأبنها «موسى» لتأثرها الشديد بقصة سيدنا موسى – عليه السلام- وأنها تمنت أن تسمي طفلها بهذا الاسم حتى قبل قدومه إلى الدنيا بسنوات، قائلة «حملي بطفلي خلال تصوير مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان كان محض صدفة ولم أقصد تسميته على اسم بطل المسلسل».