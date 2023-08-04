افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 13 مليونا و166 ألف جنيه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وحوش عيسى والدلنجات، بتكلفة إجمالية 13 مليونا و166 ألف جنيه.

افتتاح 4 مساجد في البحيرة

وجاءت أسماء المساجد التي تم افتتاحها كما يلي:

- مسجد السلام في محلة كيل بمركز أبو حمص، على مساحة 310 أمتار، بتكلفة إجمالية مليون و991 ألف جنيه.

- مسجد عزبة العمدة القبلية في قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى ،على مساحة 132 متر مربع، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

- مسجد الكوم الأحمر بزاوية نعيم في أبو حمص، على مساحة 310 أمتار، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الرحمن في عزبة لاشين بمركز الدلنجات، على مساحة 430 مترا، بتكلفة إجمالية 175 ألف جنيه.

نشر صحيح الدين

ويأتي افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.