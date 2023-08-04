انطلاق ماراثون الدراجات النارية والسيارات المعدلة على كورنيش الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة من خلال الإدارة العامة للرياضة ماراثون للدرجات النارية، والسيارات المعدلة من أمام حدائق المنتزه حتى الوصول إلى مكتبة الإسكندرية على الكورنيش.

ماراثون الدراجات النارية.

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ل«الوطن» إن ماراثون الدراجات النارية والسيارات المعدلة أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ووصل عدد المشاركين في ماراثون الدراجات النارية 150 مشاركا ضمن مبادرة «الإسكندرية بتبدع».

تشجيع الشباب

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية خلال فترة الصيف وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومدى اهتمامها بالشباب التي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الشباب المصري لذلك تتنوع الأنشطة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتناسب جميع ميول الشباب.