«رياضة الإسكندرية»: طلائع الفن التعبيري قدم عروضا مميزة في احتفالية بالعاصمة

شاركت فرق طلائع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

عروض مميزة أبهرت الجميع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الاحتفالية بدأت في تمام الساعة السادسة مساء أمس، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في الاحتفالية بعروض مميزة قدمها فريق طلائع الفن التعبيري وقدموا عروض فنية أبهرت الجميع إلى جانب مشاركة فريق منتخب الدراجات بالإسكندرية.

المشاركة في الفعاليات

وأوضحت وكيل رياضة الإسكندرية أن مشاركة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في الاحتفالية جاءت لتؤكد الدور الذي تلعبه المديرية في الحرص على المشاركة بجميع فعاليات وزارة الشباب والرياضة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمشاركة في الاحتفالات والفاعليات القومية.

وأضافت أن مسابقة The Best 2023 والتي أطلقتها المديرية منذ شهر فبراير 2023 خلقت جوا من التنافس الشريف بين الإدارات ومراكز الشباب وفروع المديرية، واستطاعت الحصول على المركز الأول للشهر السادس على التوالي، وجاء في المركز الثاني بالنسبة للإدارات لأول مرة الإداره العامة للشباب، واحتل المركز الثالث مكتب الأزمات والكوارث.

برج العرب الأول عن الإدارات الفرعية

واشارت إلى أن فرع شباب برج العرب حصل على المركز الثاني لأول مرة، وجاء في المركز الثالث فرع شباب وسط ومراكز الشباب تتصارع علي احتلال المراكز الأولى، ويحصد المركز الأول للمرة الأولى مركز شباب برج العرب الجديدة، والمركز الثاني مركز شباب العمراوي والمركز الثالث مركز شباب السيوف، ومازالت المسابقة مستمرة.

وأوضحت أن الهدف من المسابقة تعظيم أهداف وزاره الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ‎وتوجيهات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ‎بالبحث الدائم عن المتميزين وتحفيزهم بدأت المسابقه منذ شهر فبراير 2023.