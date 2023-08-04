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بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
03:38 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العملين لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 65 اتجاه العلمين، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من منى محمد ناصر، 38 سنة، رنا أحمد محمد، 16 سنة، فاطمة أحمد محمد، 8 سنوات، فاطمة سعد محمد، 7 سنوات، محمد أحمد محمد، 14 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى العلمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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