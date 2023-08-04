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جامعة العلمين الدولية تتأهل لنهائي جائزة أفضل جامعة في استراتيجية التدويل

كتب:

أحمد أبوضيف
04:16 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
وزير التعليم العالى

وزير التعليم العالى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة الجامعات في المسابقات الدولية لصقل مهارات وخبرات الطلاب، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

أفضل جامعة

وفي هذا الإطار، أعلن  الدكتورعصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، عن اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن القائمة النهائية المُكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية.

محور التدويل والمشاركات الدولية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختيار جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية في محور التدويل والمشاركات الدولية.

جدير بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة ما يقرب من 300 جامعة من 17 دولة في 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات في محور استراتيجية التدويل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.