بدء المسابقة الثقافية لدوري المعلومات للنشء بمراكز شباب بيلا بكفر الشيخ

نظمت إداره شباب بيلا المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمركز شباب الكوم الطويل، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية، بهدف إثراء المعلومات العامة والمعرفة للنشء، وكذلك للتعرف على ملامح وطبيعة محافظتهم الرائعة.

تفعيل الدوري الثقافي في مراكز الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفرالشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أهمية دور الفعاليات التثقيفية للنشء والشباب في تعزيز قدراتهم على البحث والقراءة في ظل تحديات العصر وعزوفهم عن الاهتمام بالقراءة كمصدر تثقيفي أساسي، واستبدالها باستيقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي والتي فى أحيان كثيرة تكون غير دقيقة، كما أن المسابقة تحقق الهدف الأهم وهو العمل في فريق من أجل الفوز على المنافس .

فرق للمتابعة والتنفيذ

وتُجرى المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، وفرق العمل بمركز الشباب.