المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بالقصير في البحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس محمد عيسى المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، ابتداءً من غدا السبت وطوال الأسبوع الجاري، بعدة مناطق حسب جدول تشغيل المياه طبقا لخطة التشغيل والصيانة بناءاً على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير

كشف مسؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر فى بيان على الصفحة الرسمية لشركة المياه مواعيد ضخ مياه الشرب بعدة مناطق في مدينة القصير طبقا للاتي :

السبت: 5 أغسطس العوينة والجرف والعدوة والمستشفى ومبارك وأبو النصر.

الأحد: 6 أغسطس منطقة الجبانة والسيول والمستعمرة.

الاثنين: 7 أغسطس مناطق الإذاعة والتليفزيون والمدينة الصناعية والأبنودية وعمارات السيدة خديجة والمنطقة الرابعة.

الثلاثاء: 8 أغسطس مناطق عمارات العوينة الجديدة والجزء الشمالي ورافع مبارك والتكوين.

الأربعاء: 9 أغسطس مناطق التقوى وشنيشن وخلف المخابرات وعمارات أبو النصر.

الخميس: 10 أغسطس مناطق الأمل وامتداد الأمل والسبع عمارات وتوشكي وعمارات 144 وبلوكات مجلس المدينة.

الجمعة: 11 أغسطس مناطق الجمعية والمنطقة الثالثة ومنخفض التكاليف.