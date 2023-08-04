جامعة أسيوط الأهلية تُعلن أسعار مصروفات العام الدراسي 2023.. تضم 7 كليات

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، أسعار مصروفات العام الدراسي الجديد في 7 كليات تضمها الجامعة، والتي يأتي في مقدمتها الطب البشري، التي بلغت مصروفات الدراسة في العام الواحد بها 120 ألف جنيه.

مصروفات الدراسة في الجامعة الأهلية

كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الصناعي 40 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه

تحذير مهم من جامعة أسيوط الأهلية

وحذرت جامعة أسيوط الأهلية، في بيان لها على الصفحة الرسمية لها بموقع «فيس بوك»، أولياء الأمور والطلاب الجدد الراغبين للتقدم إلى الجامعة للعام الدراسي الجديد، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب تعليمية، مشددة على أن جميع التقديمات والتعاملات داخل جامعة أسيوط الحكومية بالإدارة العامة لشؤون الطلاب المركزية، على أن يجرى الإعلان عن القبول بالكليات والتفاصيل كافة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق في الثانوية العامة، وإعلان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عن مجموع القبول.