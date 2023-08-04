أبرز مشروعات حياة كريمة بالبحيرة.. 290 مدرسة و6 محطات سكة حديد و66 مكتب بريد

شهدت محافظة البحيرة إنشاء عدد كبير من المشاريع الخدمية والتنموية، التي حققت طفرة حضارية في قرى المحافظة، وذلك من قبل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف المواطن المصري البسيط، وتحرص على الارتقاء به وتحسين حياته، من خلال مشروعاتها التنموية المختلفة.

مشاريع حياة كريمة في البحيرة

تنوعت المشروعات الخدمية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحيرة، وشملت القطاعات المختلفة ومن قطاع السكة الحديد، حيث بلغ عدد المحطات التي تعمل عليها مبادرة «حياة كريمة» في البحيرة 6 محطات، تم الانتهاء من 4 محطات منها بنسبة تنفيذ وصلت لـ100% في «كفر بني هلال، ومنشأة الخزان، ومنشأة سعيد طوسون، والهوارية»، وجاري العمل على الانتهاء من محطتين في «أبو حمص، ومركز كفر الدوار»، وبلغ حجم إنجاز الأعمال في محطة أبو حمص نسبة 38%، أما محطة كفر الدوار فبلغت نسبة التنفيذ 10%.

وأولت المبادرة الرئاسية اهتماما واضحا بالتعليم، وحرصت المبادرة على بناء مدارس في قرى محافظة البحيرة، ووصل عدد المشروعات في هذا الشأن 290 مدرسة، منها 173 مدرسة جديدة، وجرى صيانة 117 مدرسة أخرى، وفي قطاع التضامن الاجتماعي، وصل عدد مشاريع «حياة كريمة» 24 مشروعا، من ضمنها 15 وحدة تضامن جديدة، فضلا عن رفع كفاءة 9 وحدات، والانتهاء من 189 وحدة، وجاري العمل حاليا على 9 منشآت تضامن بنسب تنفيذ وصلت إلى 95%.

كهرباء ومكاتب بريد في قرى البحيرة

عملت حياة كريمة على إنشاء 223 مشروع شبكة كهرباء، بالإضافة إلى دخول الكهرباء لـ19 قرية، وجار العمل حاليا على توصيل الكهرباء لـ203 قرية، بنسب تنفيذ 80%، واستكمالا لمشاريع حياة كريمة الخدمية، تم الانتهاء من إنشاء 26 نقطة شرطة في المحافظة.

ولم تنته مشاريع حياة كريمة الخدمية في محافظة البحيرة عند الكهرباء ونقاط الشرطة، فأنشأت المبادرة 147 برج محمول وذلك من إجمالي 267 برج، فضلا عن إنشاء 66 مكتب بريد، والانتهاء من 47 مكتب منها بنسب تنفيذ وصلت لـ100%.