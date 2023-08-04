«المصري للفكر والدراسات»: 200 ألف طفل استفادوا من مبادرات التحالف الوطني

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، عن الجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لدعم الأطفال الأكثر احتياجا، خاصة في القرى والمحافظات الحدودية.

الأطفال في التحالف الوطني

أوضحت الدراسة أن التحالف الوطني حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، عبر مشروعات تنموية تهتم بتحسين حياة الأهالي في القرى والمناطق النائية، وتطرقت الدراسة لاهتمام التحالف الوطني بالأطفال الأكثر احتياجا، وحرصه على تقديم أنشطة تدعم هذه الفئة بشكل مميز.

وسلطت الدراسة الضوء على مبادرة التحالف التي جاءت تحت عنوان «أطفال أصحاء»، وعملت على توفير خدمة الكشف والعلاج للأطفال الأكثر احتياجا بالمجان، ووصل عدد الأطفال المستفدين من تلك المبادرة إلى 200 ألف طفل في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وجاءت بالتعاون بين التحالف الوطني ومؤسسة راعي مصر لتنمية المجتمع.

كرنفال التحالف لدعم الأطفال الأكثر احتياجا

سلطت دراسة المركز المصري للبحث والدراسة، الضوء على الكرنفالات والأنشطة المختلفة التي ينظمها التحالف الوطني للأطفال الأكثر احتياجا، ومنها تنظيم كرنفال للأطفال في محافظة البحيرة وتحديدا بمركز دمنهور، تضمن توزيع ملابس وكراتين مواد غذائية على الأطفال الأيتام، فضلا عن تكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة.