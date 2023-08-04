مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين، وأصيب 5 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر_ إسكندرية» الصحراوي، بالكيلو 64 اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العامرية العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء الوفيات

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كل من: حلا إبراهيم حسن عبدالمنعم، 8 سنوات، وجودي إبراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، وإبراهيم حسن عبدالمنعم، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: كنزي إبراهيم حسن عبدالمنعم، وملك إبراهيم حسن عبد المنعم، 13 سنة، وهبة محمد توفيق مصطفى، 32 سنة، «الأم»، وياسمين إبراهيم حسن عبدالمنعم، 4 سنوات، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، 6 سنوات، ونقلوا جميعا إلى مستشفى العامرية، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.