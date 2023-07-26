رئيس هيئة ميناء دمياط: استراتيجية شاملة لتطوير النقل البحري وجذب الاستثمارات

أكد اللواء بحري أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن وزارة النقل أولت أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها، حيث أقرت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، موضحاً أن الوزارة تتبنى سياسة مرنة لجذب الاستثمارات والشراكات لتطوير عناصر منظومة النقل وعلى رأسها الموانئ البحرية من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي.

الموانئ بشكلها الحديث أصبحت حلقة في سلسلة النقل الدولي

وأوضح في بيان له، أن الموانئ بشكلها الحديث لم تعد مكانا يتم فيه شحن البضائع وتفريغها فقط، بل أصبحت حلقة في سلسلة النقل الدولي، لافتاً إلى أن الميناء فاز بجائزة «أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة»، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والخط الملاحى «CMA».

قوة العلاقات المصرية الأفريقية

ونوه إلى أنه سبق واستقبل الميناء وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل والنقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة وإمكانات ميناء دمياط ومشروعاتها الحالية والمستقبلية لما لها من أهمية عالمية وإقليمية ومحلية، موضحاً أن زيارة الوفد الأفريقي تعد دليلاً على قوة العلاقات المصرية الأفريقية والحرص على تعزيز التبادل التجاري والتعاون فى مجالات النقل بين مصر ودول حوض النيل.