عميد «طب كفر الشيخ» يعتمد نتيجة الفرقة الأولى لعام 2023

اعتمد الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري في جامعة كفر الشيخ، نتيجة الفرقة الأولى للعام الدراسي 2022 - 2023، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد صدقة، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني برج، رئيس الكنترول.

اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب لعام 2023

وأكد مصدر مسؤول بكلية الطب، لـ«الوطن»، أنّه جرى الإعلان عن نتيجة الفرقة الأولى ورقيًا داخل أروقة الكلية، وجاري رفعها على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة من هنا، لافتاً إلى أنّه سيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعًا فور اعتمادها من عميد الكلية.

يُشار إلي أنّ تنسيق الحد الأدنى لكلية الطب بجامعة كفر الشيخ لعام 2022، جاء بواقع 375.6 درجة أي بنسبة 91.6%.

ما هي كلية الطب بجامعة كفر الشيخ؟

وكلية الطب بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2013، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013 - 2014، وكان المقر المؤقت للكلية بمبنى كلية العلوم، إلي أنّ تم إنشاء مبني جديد داخل الحرم الجامعي وتم افتتاحه في عام 2014.

أقسام الكلية

وتضم الكلية مجموعة كبيرة من الأقسام الأكاديمية والإكلينيكة هي كالتالي:

الأقسام الأكاديمية

1- قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

2- قسم الفسيولوجيا الطبية.

3- قسم الكيمياء الحيوية والطبية.

4- قسم الهستولوجيا.

5- قسم الباثولوجيا.

6- قسم الفارموكولوجيا الطيبة.

7- قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

8- قسم الطفيليات الطبية.

9- قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

10- قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

الأقسام الاكلينيكة

1- قسم طب وجراحة العيون.

2- قسم الأنف والأذن والحنجرة.

3- قسم طب الأطفال.

4- قسم الباطنة العامة.

5- قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

6- قسم الأمراض الصدرية.

7- قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

8- قسم الأمراض النفسية والعصبية.

9- قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

10- قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

11- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

12- قسم الأشعة التشخيصية.

13- قسم علاج الأورام والطب النووي.

14- قسم أمراض النساء والتوليد.

15- قسم الجراحة العامة.

16- قسم جراحة المخ والأعصاب.

17- قسم جراحة القلب والصدر.

18- قسم جراحة العظام والكسور.

19- قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

20- قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية.

21- قسم طب الحالات الحرجة والطوارئ «العناية المركزة».