محافظة أسيوط تصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جرى إصدار كتابًا دوريًا خاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

ديوان عام المحافظة

ونص الكتاب الدوري على إنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس حتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، ومديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك مديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم ويكون لمديري المديريتين المشار إليهما السلطة التقديرية في التقرير بما يرونه مناسبًا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة سالفة الذكر وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل.

الوظائف القيادية

كما استثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كل المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمن الكتاب الدوري أيضًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية، ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات