التموين تكثف حملاتها الرقابية على أسواق الصاغة للتأكد من «دمغ الذهب»

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف حملاتها الرقابية على أسواق الذهب، بهدف التأكد من طرح المنتجات المطروحة للمواصفات القياسية، والتأكد من دمغها بمصلحة الدمغة.

قرار مجلس الوزراء تسبب في تراجع أسعار الذهب

وتسبب قرار مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة؛ في تراجع أسعار المعدن في الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.