سعر الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023 يتراجع عالميا.. «اعرف وصل كام»

استقر الذهب عالميا فوق 1930 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال على وشك إنهاء الأسبوع منخفضًا تحت ضغط الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية هذا الأسبوع، بذلك يكون المعدن في طريقه لخسارة أكثر من 1% هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليًا شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر استقرارًا بمختلف محلات الصاغة، وتحديدًا عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين، بعد ساعات من رفع سعر الفائدة، والتي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، برفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2463 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2155 جنيهًا للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1847 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيهًا للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1437 جنيهًا للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات 17 ألفا و240 جنيهًا للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.