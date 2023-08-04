سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-8-2023 استقراراً في منتصف التعاملات اليومية، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين في مصر، حيث يختلف من محل لآخر على حسب المصنعية.

لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث للأسعار حسب ما أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات 2463 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2155 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1847 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل 1437 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2258 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمنتصف التعاملات 17240 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.