حماقي أول مطرب عربي يقدم «كليب» بالذكاء الاصطناعي في «حبيت المقابلة».. فيديو

تصدر كليب «حبيت المقابلة» للميجا ستار محمد حماقي، «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على السوشيال ميديا، محققا بذلك نجاحا كبيرا، كأول مطرب عربي يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

أغنية حبيت المقابلة

«حبيت المقابلة» جمعت كبار المبدعين بالعالم العربي، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير تصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

وكان حماقي قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان «لمون نعناع» وحققت نجاحا كبيرا أيضا، وهي من اللون الشعبي المقسوم الذي حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.