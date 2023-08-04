أغنية حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تحقق 172 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة

طرح الفنان محمد حماقي يوم أمس الخميس أغنية حبيت المقابلة وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتمكنت من تحقيق نجاحا كبيرا من الساعات الأولى على طرحها .

أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي ضمن تريند يوتيوب

حيث نجحت أغنية حبيت المقابلة للفنان محمد حماقي قبل مرور 24 ساعة من طرحها من أن تدخل قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فاحتلت المرتبة العاشرة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن نجحت أغنية حبيت المقابلة في الوصول الى 172 ألف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحها والتي تعاون فيها الفنان محمد حماقي مع الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية «حبيت المقابلة» كالتالي:

أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة يخربيت التنهيدة

الخطوة ترقص طبلة

بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطول كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المغازلة

حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة

الملكة طالعة نازلة لا

نزلة طالعة كدا هنطول

كدا كدا هنطول هو إحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة آخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك

آخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك

كدا هنطول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة يخربيت التنهيده

الخطوة ترقص طبلة

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة بترقص بترقص طبلة

كدا هنطول كدا كدا كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة