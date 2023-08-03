محمد حماقي يطرح أغينته الجديدة «حبيت المقابلة» عبر «يوتيوب»

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة «حبيت المقابلة» منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة «لمون نعناع».

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة لمحمد حماقي

وجاءت أغنية «حبيت المقابلة» من كلمات تامر حسني، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الارتيست.

كلمات أغنية «حبيت المقابلة»

وجاءت كلمات أغنية «حبيت المقابلة» كالتالي:

أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة يخربيت التنهيدة

الخطوة ترقص طبلة

بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطول كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المغازلة

حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة

الملكة طالعة نازلة لا

نزلة طالعة كدا هنطول

كدا كدا هنطول هو إحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة آخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك

آخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك

كدا هنطول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المقابلة

حبيت المقابلة يخربيت التنهيده

الخطوة ترقص طبلة

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة بترقص بترقص طبلة

كدا هنطول كدا كدا كدا هنطول

هو إحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة