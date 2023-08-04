لطلاب الثانوية العامة.. كليات من أدبي توفر لك فرص عمل في مصر والخارج

يبحث الطلاب في الوقت الراهن وخاصة بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة 2023 على أفضل الكليات التي تتوافق مع شعبة أدبي، وتتيح لهم فرص عمل جيدة بعد التخرج، لذا تقدم «الوطن»، معلومات لطلاب الثانوية العامة كليات من أدبي توفر فرص عمل في مصر والخارج خلال التقرير التالي.

وأوضح الدكتور عماد مخيمر، الأستاذ بكلية الآداب وعميد كلية الآداب الأسبق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بكليات من أدبي توفر لهم فرص عمل داخل مصر وخارجها في سوق العمل، لافتا إلى أن كلية الآداب هي إحدى كليات القمة خاصة إذا اجتهد الطالب في المذاكرة، وتحصيل العلوم منها والحصول على درجات مرتفعة، وكل قسم في كلية الآداب يتيح فرصة عمل جيدة توفر فرص عمل.

كليات تتيح فرص عمل لطلاب الثانوية بمصر وخارجها

وأشار الدكتور عماد إلى أن كلية الآداب بها قسم الجغرافيا يوفر فرص عمل جيدة، وبذلك يستطيع أن يصبح الطالب مهندسا من كلية مصنفة ضمن كليات الأدبي، لافتا إلى أن قسم الجغرافيا يمكن طلاب الثانوية العامة الالتحاق به من أدبي، إذ يوفر فرص عمل في مصر وخارجها، من خلال عمله مهندس مساحة.

حصول طلاب أدبي على وظائف عديدة

أوضح الدكتور عماد مخيمر، أن قسم اللغة الإنجليزية والفرنسية يتيح لطلاب الثانوية العامة فرص الالتحاق بسوق العمل بوظيفة مترجم لغة في مؤسسات كبرى بمصر أو السفر للخارج، أو الحصول على وظيفة مدرس لغة في المدارس الخاصة والحكومية داخل مصر، وتمكنه في تحقيق دخل جيد بالإضافة لشغله عملا مرموقا اجتماعيا.

أقسام كلية الآداب تتيح فرص عمل عديدة

وذكر «مخيمر»، أن كل قسم من أقسام كليات الآداب بالجامعات المصرية يتيح لطلاب الثانوية العامة أدبي فرص عمل في مصر والخارج، ويمكن التقدم بكلية الزقازيق وفقا لمجموع درجات القبول واللوائح والقوانين وضوابط الكلية الداخلية التي تنظمها للطلاب بحيث يأخذ كل طالب حقه في التعليم والقسم المناسب.

كليات لطلاب الثانوية العامة تتيح العمل بمصر وخارجها

وتابع «مخيمر»: «الحقوق» من أبرز الكليات لطلاب الثانوية العامة من كليات آدبي توفر فرص عمل بمصر وخارجها، فيتخرج الطالب وأمامه مجالات العمل المرموقة داخل مصر فقد يعمل محاميا، أو بوزارة العدل.

واستطرد «مخيمر»: كلية التجارة تتيح لطلاب الثانوية العامة من أدبي فرص في مصر والخارج سواء في المحاسبة وإدارة الأعمال في الشركات والمؤسسات الكبرى.