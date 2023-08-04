لطلاب الثانوية العامة «علمي».. إليك كليات توفر فرص عمل مباشرة

تحظى العديد من الكليات التي لها تكليف بالعمل المباشر بشعبية كبرى لدى طلاب الثانوية العامة، وهناك إقبال للدراسة بها، تنشر «الوطن» قائمة بالكليات التي توفر فرص عمل مباشرة عقب التخرج للقسم العلمي بالثانوية العامة، وفقا للتعليم العالي، وهى:

كلية الطب البشري

تقبل كلية الطب البشري طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي، وهي أعلى كلية بتنسيق الثانوية العامة، ويوجد كلية بمعظم الجامعات المصرية، نظام الدراسة بها 6 سنوات بالإضافة إلى الامتياز وتوفر فرصة عمل فور التخرج حيث إن للكلية تكليف عمل.

كلية طب الأسنان

تقبل كلية طب الأسنان طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي فقط، وهي ثاني أعلى كلية بتنسيق الثانوية العامة، وتوجد بمعظم الجامعات المصرية، سنوات الدراسة بها 5 سنوات، وتوفر لخريجيها فرصة عمل فور التخرج حيث إن للكلية تكليف عمل.

كلية العلاج الطبيعي

تقبل طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي فقط، نظام الدراسة بها 5 سنوات، وتوفر فرصة عمل فور التخرج حيث إن للكلية تكليف عمل بوزارة الصحة.

كلية الصيدلة

تقبل كلية الصيدلة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالقسم العلمي فقط، وتوفر فرصة عمل حيث إن للكلية تكليف عمل، كما يستطع الخريج افتتاح صيدلية خاصة به.

كلية الطب البيطري

تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالقسم العلمي، نظام الدراسة بها 5 سنوات، بالإضافة إلى الامتياز وتوفر فرصة عمل فور بعدة مجالات بينها افتتاح عيادة خاصة أو العمل بمجال الأدوية، فضلا عن العمل الحكومي وفقا لسنة التخرج.

كلية التمريض

تقبل كلية التمريض طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي فقط، نظام الدراسة بها 4 سنوات بالإضافة للامتياز وتوفر فرصة عمل فور التخرج، حيث إن للكلية تكليف عمل خاصا بها ما بين وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي.