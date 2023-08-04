لطلاب الثانوية العامة.. منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023

يستعد كثير من طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة خلال الأيام الماضية، إلى المرحلة التعليمية الجديدة وهي الجامعية، إذ يتابع الكثيرون منهم أهم فرص الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023، والتي توفر تعليم راقي وفرص عمل لائقة بعد التخرج، بالإضافة إلى أنها تكون مناسبة للحالة الاقتصادية للكثير من الفئات المصرية.

في السطور التالية، تقدم «الوطن» أهم منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023 وشروطها وكيفية التقديم فيها، والتي جاءت على النحو التالي:

منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023، حيث أن هناك العديد من المنح المجانية للدراسة خارج مصر والتي تتضمن ألمانيا وتركيا والتي جاءت تفاصيلها كالآتي:

منح أوائل الثانوية العامة لألمانيا

ويمكن للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 2023، التقديم للمنح الدراسية مؤسسة ساويرس والمقدمة إلى 2 من المتوفقين من المدارس الألمانية في القاهرة والإسكندرية، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير في كافة المجالات ما عدا الطب من الجامعات الألمانية.

- ويتطلب الحصول على تلك المنحة، أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون حاصل على شهادة الأبيتور بمتوسط درجات 1.5 أو أعلى.

- حديث التخرج من إحدى المدارس الألمانية «المدرسة الألمانية للراهبات بالقاهرة، والمدرسة الألمانية الإنجيلية بالدقي، والمدرسة الألمانية للراهبات بالإسكندرية، والمدرسة الأوروبية بالتجمع الخامس».

- هناك بعض العوامل التي يتم وضعها في الحسبان للمنحة، وهي الاحتياج المادي للطالب والجدارة والشخصية والأنشطة، والسلوك الاجتماعي.

- كما يجب على الطالب اختيار متطلبات القبول للجامعات المطلوبة.

- إنهاء الدراسة خلال 5 سنوات كحد أقصي.

- العودة لمصر للعمل لمدة 3 سنوات بعد انتهاء الدراسة.

وللحصول على تلك المنح يجب ملء استمارة التقديم وتقديمها للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

التقديم على المنحة متاح في شهر ديسمبر.

يقوم الطلاب المقبولين بإجراء مقابلات شخصية في مقر هيئة التبادل العلمي الألماني بالقاهرة.

منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023.. تركيا

فضلا عن ألمانيا، هناك منح الدراسة بالخارج مجانا للمصريين 2023، حيث تعرض تركيا عدد من المنح المجانية للطلاب الأجانب من جميع دول العالم، لدراسة عدد من التخصصات، منها الطب والصيدلية، والهندسة بكافة فروعها، والتخصصات العلمية والفنية والأدبية والسياحية والاقتصادية، ودراسة القانون وعلم النفس والاجتماع وإدارة الأعمال.

توفر الجامعات الحكومية من خلال المنحة مصاريف الدراسة مثل نفقات الجامعة والسكن والإقامة والمعيشة، وحتى تتمكن من التقديم لتلك المنحة يجب أن تتوفر تلك الشروط.

ألا يتجاوز عمر المتقدم للبكالوريوس عن 21 عاما.

خريج ثانوية أو على وشك.

ألا يقل مجموع الطالب عن 70% في جميع التخصصات ما عدا الطب يكون 90%.