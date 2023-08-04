عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني حسم بعض القضايا مثل قانون مكافحة التمييز

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك قضايا في الحوار الوطني جرى حسم الأمور بها تقريبا، ويكون بها توصيات بالفعل، مثل قانون مكافحة التمييز، وقضية الوصاية، لأنها أثيرت في البداية، ولا يوجد خلاف جوهري من الجميع.

لا يوجد خلاف بخطورة قضية الديون

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه في قضية الديون على سبيل المثال لا يوجد خلاف بين أي حزب بأن هذه القضية خطيرة، ولكن قد يكون هناك خلاف في كيفية التعامل معها والمعالجة نفسها، وينطبق ذلك على بعض القضايا الأخرى.

قضايا حسمت أمرها

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هناك قضايا حسم الأمر فيها، وتقريبا لن يكون هناك نقاش عام بها، مثل مكافحة التمييز والوصاية، كما أن قضية النظام الانتخابي هناك خلاف بين القوى السياسي حول النظام الأمثل لذلك لكن القوى كلها طرحت أفكارها، ومن ثم اللجان التخصصية أو النقاش التخصصي لن يكون مفتوحاً للجميع، ويستمع ويرفع التوصيات لمجلس الأمناء لبحثها، ثم يرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.