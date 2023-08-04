آلاف السياح يشاركون في مهرجان المانجو بالزي الفرعوني على شواطئ الغردقة

شارك آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة في مهرجان المانجو اليوم الجمعة، على شواطئ الغردقة مرتدين الزي الفرعوني، وعمل جلسات تصوير والرقص والأغاني على أنغام الربابة والمزمار البلدي في جو ترفيهي بديع بهدف إدخال البهجة والسرور على السياح بغرض تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

مهرجان المانجو على الشواطئ

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن عددا من الفنادق نظمت مهرجانات المانجو على شواطئ الغردقة، بمشاركة نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والسياح الأجانب الذين رقصوا على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وارتدوا الزي الفرعوني وحرصوا على عمل جلسات تصوير بالزي الفرعوني.

وأضاف سامح جمعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنظيم مثل تلك المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه لعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مهرجان المانجو على الشواطئ

وأشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية المنظمة للفعاليات في تصريحات لـ«الوطن»، إلى مشاركة آلاف السياح الأجانب في مهرجان المانجو بالزي الفرعوني اليوم على شواطئ الغردقة من مختلف الجنسيات حوالي 15 جنسية أجنبية، على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وسلوفاكيا والمجر.

ولفت رضا الدخاخني، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت 100%، مؤكدا أن جميع فنادق الغردقة تتلقى حجوزات الصيف بشكل كبير، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

المانجو فاكهة الموسم

أشار محمود هباش الشيف العمومي للفنادق المنظمة للفعاليات بأن مهرجان المانجو، لاقى إقبال وإعجاب السائحين، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن 12 شيف شاركوا بالمهرجان باستخدام حوالي طنان ونصف من المانجو الطازجة والعصائر الفريش.

وأوضح محمود هباش، أنه جرى اختيار المانجو في المهرجان لأنها فاكهة الموسم، مشيرا إلى اهتمام الفراعنة بزراعة بالفواكه المتنوعة وعلى رأسها المانجو، كما ترمز الأدوات المستخدمة في الزراعة بمصر القديمة، المعروضة في المتحف المصري.