مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في منشأة القناطر

لقي عامل مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي، أثناء عبوره الطريق في منطقة منشأة القناطر، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم.

جهود مكثفة لضبط السائق

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى عامل 25 سنة، كما تبين أنه أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال وفرت هاربة.

وتكثف مباحث منشأة القناطر جهودها لضبط السيارة وقائدها، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.