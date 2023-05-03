ما أسباب تغير لون مياه البحر الأحمر إلى الوردي؟.. المحميات الطبيعية توضح

فوجئ المواطنون بتغير لون مياه البحر الأحمر إلى الوردي الغامق في عدد من المناطق بشواطئ الغردقة، ما آثار حالة من الجدل عن أسباب تغير لون مياه البحر الأحمر.

أسباب تغير لون مياه البحر الأحمر

وكشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن أسباب تغير لون مياه البحر الأحمر بسبب نشاط الشعاب المرجانية باللون الأحمر تزامنًا مع عمليات «التفريخ» وهي ظاهرة تعرف بتكاثر الشعاب المرجانية التي تنشط مع نهاية أبريل وبداية مايو من كل عام.

تكاثر الشعاب بمياه البحر الأحمر وتغير لون المياه

وأوضح أن ظاهرة تكاثر الشعاب المرجانية تتسبب في تغير لون مياه البحر حيث تطلق ملايين البويضات الناضجة ذات اللون الوردي في المياه لتظهر المياه باللون الوردي الغامق بمساحات كبيرة على سطح المياه في مناطق متفرقة، خاصة على شواطئ الغردقة الغنية بالشعاب المرجانية.

موعد تغير لون مياه البحر الأحمر

وأكد أن موعد تغير لون مياه البحر الأحمر في بداية شهر مايو من كل عام، هو موعد ظاهرة تكاثر الشعاب المرجانية وهي ظاهرة طبيعية لحمايتها من خطر الانقراض.

أهمية الشعاب في مياه البحر الأحمر

وأشار إلى أن أهمية الشعاب المرجانية في الحفاظ على التنوع البيولوجي في مياه البحر، كونها من أهم الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها أو لمسها، إذ يأتي السياح الأجانب خصيصا إلى مياه البحر الأحمر، للاستمتاع برؤيتها والتقاط الصور التذكارية.