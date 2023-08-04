مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 13 شخصا آخرين إثر انقلاب ميكروباص بنزلة قرية المنير بالطريق الأوسطي- مسطرد اتجاه أبو زعبل بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والزوامل بينما تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر القانوني.

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فيما دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين والجثامين الى المستشفيات القريبة.

إصابة 13 شخصا

كانت على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع للوقوف على أسبابه ومعاينته وأفادت التحريات الأولية مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بنزلة قرية المنير بمشتول السوق، وكانوا عائدين من رحلة مصيف.

تسيير حركة المرور

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول أسباب وقوعها، فيما تم رفع إثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.