حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والرقابة على الأسواق في الإسكندرية

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، إن حملات الحي مستمرة بشكل يومي لفرض الانضباط والتفتيش على الأسواق والمنشآت العامة والتصدي للمخالفات بكل أنواعها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ويتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مثل مكتب شؤون البيئة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية والقوى العاملة والأمن الصناعي وشركة مياه الإسكندرية ومكتب العمل و إدارة المحال العامة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

محاضر وغرامات فورية

وأشارت رئيس حي وسط الإسكندرية إلى أنه خلال تلك الحملات جرى تحرير 13 محضرا و 6 إنذارات والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوعة وتحصيل مبلغ 22 ألف غرامة فورية مخالفة للإجراءات الاحترازية بالحملة المكبرة للتفتيش على المنشآت العامة عبارة عن محاضر عدم تأمين بيئة العمل ومحاضر مخالفة اشتراطات سلامة وصحة مهنية ومحاضر تموينية محاضر حيازة منتجات منتهية ومحاضر عدم تخصيص حيز مدخنين.

إيقاف أعمال

وأشارت عزة سعد إلى قيام إدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع وحدة التدخل السريع، بإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على باب وكمية من الأخشاب والبلاطات، وإزالة الحوائط والقواطيع وإزالة حوائط وقواطيع من الطوب الأحمر، والتحفظ على باب وكمية من الأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بشارع بورسعيد بمنطقة كامب شيزار، كما تم التحفظ على عدد من البلاطات المستخدمة في أعمال تشطيب بدون ترخيص بالمحل الكائن بشارع لاجيته بمنطقة الإبراهيمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إشغال طريق

وأوضحت عزة سعد شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي شرطة المرافق، حيث قامت إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية بالحي بشن حملة لإزاله الإشغالات والتعديات بالشوارع الآتية. شارع محسن وشارع مسجد الحضري، وشارع إيزيس شارع مسجد سلطان ومتابعة التمركزات بميدان محطة مصر، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 70حالة إشغال متنوعة.