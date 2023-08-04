مصدر بالزمالك يرد على أنباء التعاقد مع رمضان صبحي

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد في الوقت الحالي، عن وجود مفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يرد على التعاقد مع رمضان صبحي في الانتقالات الجارية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك لم يتفاوض خلال الفترة الحالية للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيا، مشيرا إلى أن هدف النادي في الوقت الحالي إنهاء أزمة إيقاف القيد التي تواجه الفريق لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق.

وأضاف المصدر: «تركيز النادي خلال الفترة الحالية، في التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسري فور إنهاء أزمة إيقاف القيد، من أجل تنفيذ طلب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، خاصة أن المدرب طلب ضرورة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم خط الدفاع».