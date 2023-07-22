يفضل رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز فكرة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية على الانتقال إلى أحد الأندية المصرية، رغم ما أثير عن رغبته في تقديم اعتذار لنادي الأهلي وجماهيره من أجل العودة إلى القلعة الحمراء.

حقيقة طلب رمضان صبحي العودة للأهلي

ووفقًا لمصدر مُقرب من رمضان صبحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «رمضان صبحي، لا يُفكر في العودة للنادي الأهلي، كما أنه لم يتحدث مع أي مسؤول داخل القلعة الحمراء، بشأن رغبته في تقديم اعتذار رسمي للنادي وجماهيره من أجل العودة للنادي».

رمضان صبحي يفكر في الاحتراف

وأضاف المصدر: «رمضان صبحي، مستقر على البقاء في بيراميدز، وفي حالة الرحيل سيكون من أجل الاحتراف الأوروبي أو الخليجي».

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الساعات الماضية عن رغبة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، في العودة للنادي الأهلي.