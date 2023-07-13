عاجل.. أول تعليق من الزمالك على أنباء التعاقد مع رمضان صبحي

أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، على التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع رمضان صبحي

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع رمضان صبحي، من قريب أو من بعيد».

أوسوريو طلب بعض الأسماء

وأضاف: «أوسوريو طلب بعض الأسماء، وحدد مطالبه ونعمل على تلبية احتياجاته، استعدادًا للموسم الجديد».

وارتبط رمضان صبحي بالانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد رمضان صبحي، أحد أبرز النجوم في الدوري المصري، وارتبط بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي الزمالك، إلى تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ولم يتبقى لنادي الزمالك، سوى المنافسة على لقب كأس مصر هذا الموسم، بعدما فقد المنافسة على باقي البطولات.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة.