قنا تخصص سيارات لنقل الشباب مجانا لحضور الملتقى التوظيفي غدا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة توفر سيارات مجانا لنقل الشباب من جميع مراكز المحافظة «ذكور - إناث» الحاصلين على المؤهلات العليا، والمتوسطة، وغير الحاصلين على مؤهلات إلى مقر انعقاد الملتقي التوظيفي بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم وإعادتهم إلي المراكز مرة أخرى، تيسيرا علي الشباب الباحثين عن فرصة عمل.

مواعيد نقل الشباب من مراكز قنا

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أوضح محافظ قنا أنه جرى تحديد أماكن التجمع والتحرك في كل مركز إلى الملتقى الوظيفي كالتالي:

-مركز أبوتشت بجوار كوبري الزرايب بداية التحرك 8:30ص، والساعة 2 ظهرا، والعودة الساعة 12 ظهرا، والساعة 6 مساء، للتنسيق والحجز جمال تليفون/ 01116704146

-مركز فرشوط أمام مجلس المدينة، بداية التحرك 9:15ص، والساعة 2:45 ظهرا والعودة 12ظهرا و6 مساءا، للتنسيق والحجز محمد سلامة تليفون/ 01154002545

-مركز نجع حمادي بجوار مجلس المدينة أمام الإشارة التحرك الساعة 8:15 و 2 مساء والعودة الساعة12 ظهرا و 6 مساء، للتنسيق والحجز ا أحمد رمضان، تليفون/ 01023772876

-مركز دشنا بجوار موقف قنا الجديد، على الخط السريع التحرك الساعة 9:15 والساعة 2:45مساء والعودة الساعة 12 ظهرا و 6مساء، للتنسيق والحجز ا. أحمد جيلاني تليفون / 01145489610

-مركز قفط من أمام كوبري الزعير التحرك الساعة 8:15 صباحا والساعة 3مساء والعودة 12، و6 مساء، للتنسيق والحجز ا.شاذلى، تليفون/ 01008699987

-مركز قوص من أمام محطة قوص التحرك الساعة 9 صباحا و 2:30 مساء والعودة الساعة 12، و6 مساء، للتنسيق والحجز ا.محمد حسن، تليفون / 01123283637.

-مركز نقادة، بجوار موقف نقادة التحرك الساعة 9:30 صباحا و2 ظهرا والعودة الساعة 12، و6 مساء، للتنسيق والحجز ا. غادة، تليفون/ ‎01158475559‬‏.