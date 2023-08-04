مرشدون سياحيون: متعة «السفاري والغوص والهايكنج» تجذب الأجانب والمصريين

أكد خبراء فى مجال السياحة أن هناك إقبالاً من السائحين على المحميات الطبيعية، التى تتوزع على عدة أماكن فى مصر، كالقاهرة والجيزة وسيناء ومرسى مطروح، بهدف الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وممارسة رياضة الغوص، وإقامة حفلات الشواء، وتسلق الجبال والتلال.

«وحيد»: محميات القاهرة تشهد إقبالاً كبيراً وقيمة التذاكر مناسبة

وقالت رودى وحيد، مرشدة سياحية، إن هناك عدة أنواع من المحميات الطبيعية، مثل المحميات الطبيعية المصممة على هيئة حدائق وطنية، ومحميات خاصة بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتوجد محميات خاصة بالموارد الطبيعية، كما توجد محميات خاصة للأبحاث العلمية، ومحميات المعازل الطبيعية، موضحة أنها تنظم رحلات للمحميات الطبيعية داخل القاهرة والجيزة بشكل دورى، وتلقى إقبالاً كبيراً من ساكنى القاهرة الكبرى، نظراً لقرب المسافة من أماكن سكنهم، وقيمة تذكرة الدخول التى لا تتجاوز 10 جنيهات.

وتابعت «رودى» فى حديثها لـ«الوطن» أن محافظة الجيزة تحتوى على محمية قبة الحسنة، وتبلغ مساحتها كيلومتراً وتتسم بالتشكيلات الصخرية التى تجذب الزائرين، ويمكن لزائرى تلك المحميات ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية، مثل تسلق التلال وقيادة الدراجات، فضلاً عن الاستمتاع بالألعاب التى يحبها الأطفال والكبار كشد الحبل واللعب بالكرة، مُعتبرة الشتاء هو الفصل الأفضل لممارسة رياضة الهايكنج فى المحميات الطبيعية، ويمكن التخييم داخل المحميات وإقامة حفلات الشواء والباربكيو: «نحتاج لإقامة أماكن خدمات تحوى المطاعم والحمامات، حتى يمكن جذب المزيد من الزائرين إليها».

«رفعت»: سيوة «جنة على الأرض»

واعتبر أحمد رفعت، صاحب إحدى شركات السياحة البيئية، أن محمية وادى الريان بالفيوم هى كنز مزارات، فمن أشهر معالمها وادى الحيتان الذى تم توثيقه كمنطقة تراث عالمى، وهو يحتوى على هياكل متحجرة لحيتان بدائية، وأصداف وأسنان سمك القرش، كما يحتوى على مجموعة من النباتات المتحجرة داخل الصخور، وتتضمن المحمية 3 بحيرات، هى بحيرة وادى الريان الكبرى، ومحمية وادى الريان الصغرى، والبحيرة المسحورة، وتابع: «توجد محمية بحيرة قارون فى الفيوم أيضاً، وتحوى عدة مزارات كمدينة ديمية السباع الأثرية، ووادى البطيخ، الذى يحتوى على تشكيلات صخرية متحجرة على شكل البطيخ، وتتميز المحمية بالعديد من النباتات النادرة.

ومن أشهر وأجمل المحميات الطبيعية فى جنوب سيناء، محمية رأس محمد، حسب حديث «رفعت» لـ«الوطن»، موضحاً أنها تُعد ثانى أهم محمية طبيعية على مستوى العالم، وتتميز بتنوع المخلوقات البرية والطيور، وتابع قائلاً: «تعتبر محمية سيوة التى تقع غرب مصر، جنوب مرسى مطروح من أجمل المحميات الطبيعية بمصر، إذ يمكن وصفها بـ«جنة الله على الأرض»، وتوجد بها مزارات عدة كبحيرات العيون الكبريتية، وبحيرات الملح الساخنة والباردة، وجزيرة فطناس، وتتسم برحلات السفارى فى منطقة بحر الرمال.