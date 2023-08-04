اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر الحلوة» المحميات الطبيعية على خريطة السياحة
كتب:
محمد عزالدين
07:29 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- تنسيق الثانوية: فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى أمام الطلاب
- «التعليم العالى»: 362 درجة للعلوم.. و342 للرياضة.. و289.5 للأدبى.. وتستمر 5 أيام
- «مصر الحلوة» المحميات الطبيعية على خريطة السياحة
- «وادى الريان»: تسلق الجبال وتخييم ومشاهدة الطيور المهاجرة.. و«وادى دجلة»: قِبلة لمحبى السف
- سانت كاترين: ثلوج وجولات فى الجبل والبحر والصحراء
- و«سيوة»: جنة على الأرض وتجربة «الدفن فى الرمال»
- «البيئة» تطور مواقعها فى المحافظات بما يتفق مع المعايير العالمية لخدمة الزوار وزيادة الإيرادات
- أستاذ «اقتصاد بيئى»: 13 محمية تضاهى المناطق الأثرية ودورها مهم فى الحفاظ على التوازن البيئى
- «السياحة»: استمرار التحقيقات مع عدد من الشركات ارتكبت مخالفات فى موسم الحج
- الوزارة تنفى غلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين للتطوير
- «فى بيتنا.. ممرض»
- ملائكة الرحمة تبارك «السباعية»
- «ندى ورحاب» تؤجلان الزواج لخدمة المرضى و4 ممرضات فى منزل «صبحى».. الأم وبناتها
- «يوسف» أنعش قلب سيدة وأنقذ طفلاً من لدغة عقرب.. ووكيل مدرسة التمريض: إقبال كبير
«-مدحت وريهام والفشنى» طرب فى «العالم علمين»
- المطرب الكبير يستقبل طفلين على نغمات «زى ما هى حبها».. ويطالب جمهوره بغناء «أنا ابن مصر»
- «ريهام» تشدو لـ«داليدا وثومة ونجاة وصباح».. و«الفشنى» يشعل الأجواء بـ«بتنادينى تانى ليه» و«سلّم علىّ»
- صفقات الصيف
- الأهلى يبحث عن مهاجم.. و«عبدالفتاح» يغيب شهرين بسبب «الترقوة».. وتهديد«عبدالقادر» بالغرامة
- الزمالك يعقد جلسات مع «أوسوريو» واللاعبين.. و«ماهر وشحاتة» بين المرشحين
- «كيسى» يغادر برشلونة إلى أهلى جدة.. وضغوط لضم صفقتى السيتى
الصفحة الثانية
- وزير الإسكان: مستعدون لنقل خبراتنا العمرانية لأشقائنا بالكاميرون
- «الجزار»: تغطية الريف بخدمات الصرف ضمن «حياة كريمة».. و«كيتشا» تشيد بإنجازات الدولة لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها
- «التنمية المحلية»: معارض الحرف اليدوية تتيح فرصاً واعدة لتسويق المنتجات ودعم أصحابها
- «آمنة والقباج» يبحثان التعاون فى التمكين الاقتصادى وتعزيز الحفاظ على التراث
- «الصحة»: توجيهات بسرعة الانتهاء من مراحل منظومة «التأمين الشامل»
- تقديم 15٫1 مليون خدمة منذ انطلاق «100 يوم صحة»
- «الصناعة»: مباحثات مع أكبر مجموعة استثمارية تركية لإنشاء مصنع سيارات بمصر
- قوافل طبية للكشف على العاملين بـ«الإنتاج الحربى»
- «بكر»: لتقليل العبء المادى على المريض و«أمل»: كوادر طبية ذات كفاءة عالية
- «الرى»: سرعة اعتماد طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً على المستثمرين
- شباب كفر الشيخ يواجهون الحر بـ«سوبيا وكركديه للأهالى»
- د. «عثمان»: وزعنا نحو 6 آلاف كيس عصير ومستمرون 4 أيام
الصفحة الثالثة
- المحميات الطبيعية على خريطة السياحة والاستثمار
- «البيئة» تطور مواقع المحميات المنتشرة فى مختلف المحافظات بما يتفق مع المعايير العالمية
الصفحة الرابعة
- خطة «البيئة» لتطوير المحميات: بنية تحتية وخدمات للزوار ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها
- مرشدون سياحيون: متعة «السفارى والغوص والهايكنج» تجذب الأجانب والمصريين
- أستاذ «اقتصاد بيئى»: 13 محمية من أصل 30 مفتوحة للزيارة.. وتضاهى المناطق الأثرية
- «عزب»: لها دور مهم فى الحفاظ على السلاسل الحيوية والتوازن البيئى
- ارتفاع إيرادات المحميات بنسبة 1100%.. وقواعد بيانات للمزارع وحدائق الحيوان الخاصة
الصفحة الخامسة
- «وادى الريان».. «جبر» ورفاقه يتسلقون الجبال.. «رياضة وترفيه»
- «وادى دجلة».. «بسمة» تخوض تجربة التخييم فى صحراء القاهرة وتمارس التأمل
- «سانت كاترين».. «عز الدين» ينطلق بين الثلوج ويصعد قمة جبل موسى
- «سيوة».. «السيد» يكتشف جمال الواحة على «دراجة هوائية» وسط الهواء النقى
- خبراء: أنشطة الاستثمار فى المحميات يجب أن تكون «صديقة للبيئة» ولا تضر مكوناتها
- «إمام»: الحفاظ على الكائنات البحرية والصخور أولوية.. و«علام»: المحميات مقسمة إلى 3 أحزمة للحفاظ على سلامتها
الصفحة السادسة
- «الوطن» ترصد اتجاه أبناء المدينة الأسوانية لدراسة التمريض
- ملائكة الرحمة تبارك «السباعية» فى بيتنا «ممرض»
- «شهد ومنار» فى مهمة إنسانية: وداعاً «ثانوية عامة»
- لم تكن مدارس التمريض وجهتهما الأولى لكنهما اختارتا مساعدة المرضى
- «يوسف».. أنعش قلب سيدة وأنقذ طفلاً من لدغة عقرب
- 7 أشخاص من عائلته يعملون فى المجال نفسه
- «مضمونة».. سر اتجاه «أوائل الإعدادية» لـ«التمريض»
- «مها» تخطط أن تكون معيدة بالكلية.. و«زينب» تتمنى مساعدة العديد من المرضى
- «ندى ورحاب» تؤجلان حلم الزواج لخدمة المرضى: «الوظيفة أولاً»
- جذبهما المجال وقررتا اقتحامه بالدراسة والعمل
- 4 ممرضات فى منزل «صبحى».. الأم وبناتها الثلاث
- اخترن المجال الإنسانى حباً فيه وضماناً للحصول على فرصة عمل بعد التخرج
- مدرسة التمريض: المفاضلة وفقاً للمجموع واجتياز اختبارات القبول
- «نجوى»: الفرقة الأولى تضم 33 طالباً والثانية 55 طالباً.. والمدرسة هى الوحيدة فى «السباعية»
الصفحة السابعة
- خروج مُشرّف.. الزمالك فى القاهرة بعد انتهاء مشواره بالبطولة العربية.. جلسات مع «أوسوريو» واللاعبين.. وإشادة سعودية بـ«الأبيض» رغم الخروج
- على صفيح ساخن.. السد القطرى يصطدم بالشرطة العراقى فى دور الثمانية لكأس الملك سلمان.. وصدام سعودى خالص بين الاتحاد والهلال
- توصية وتحذير.. «كولر» يطالب إدارة الأهلى بحسم صفقة المهاجم.. «عبدالفتاح» يغيب شهرين بسبب «الترقوة».. وتهديد بالغرامة لـ«عبدالقادر»
-انتفاضة برشلونة.. فرانك كيسى يغادر إلى أهلى جدة.. وضغوط كتالونية لضم صفقتى السيتى «سيلفا وكانسيلو»
الصفحة الثامنة
-«طرب» فى العلمين.. ليلة ساحرة تجمع مدحت صالح وريهام عبدالحكيم فى «العالم علمين»
-وائل الفشنى يشعل أجواء المهرجان بـ«بتنادينى تانى ليه» و«سلّم علّى»