اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر الحلوة» المحميات الطبيعية على خريطة السياحة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تنسيق الثانوية: فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى أمام الطلاب

- «التعليم العالى»: 362 درجة للعلوم.. و342 للرياضة.. و289.5 للأدبى.. وتستمر 5 أيام

- «مصر الحلوة» المحميات الطبيعية على خريطة السياحة

- «وادى الريان»: تسلق الجبال وتخييم ومشاهدة الطيور المهاجرة.. و«وادى دجلة»: قِبلة لمحبى السف

- سانت كاترين: ثلوج وجولات فى الجبل والبحر والصحراء

- و«سيوة»: جنة على الأرض وتجربة «الدفن فى الرمال»

- «البيئة» تطور مواقعها فى المحافظات بما يتفق مع المعايير العالمية لخدمة الزوار وزيادة الإيرادات

- أستاذ «اقتصاد بيئى»: 13 محمية تضاهى المناطق الأثرية ودورها مهم فى الحفاظ على التوازن البيئى

- «السياحة»: استمرار التحقيقات مع عدد من الشركات ارتكبت مخالفات فى موسم الحج

- الوزارة تنفى غلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين للتطوير

- «فى بيتنا.. ممرض»

- ملائكة الرحمة تبارك «السباعية»

- «ندى ورحاب» تؤجلان الزواج لخدمة المرضى و4 ممرضات فى منزل «صبحى».. الأم وبناتها

- «يوسف» أنعش قلب سيدة وأنقذ طفلاً من لدغة عقرب.. ووكيل مدرسة التمريض: إقبال كبير

«-مدحت وريهام والفشنى» طرب فى «العالم علمين»

- المطرب الكبير يستقبل طفلين على نغمات «زى ما هى حبها».. ويطالب جمهوره بغناء «أنا ابن مصر»

- «ريهام» تشدو لـ«داليدا وثومة ونجاة وصباح».. و«الفشنى» يشعل الأجواء بـ«بتنادينى تانى ليه» و«سلّم علىّ»

- صفقات الصيف

- الأهلى يبحث عن مهاجم.. و«عبدالفتاح» يغيب شهرين بسبب «الترقوة».. وتهديد«عبدالقادر» بالغرامة

- الزمالك يعقد جلسات مع «أوسوريو» واللاعبين.. و«ماهر وشحاتة» بين المرشحين

- «كيسى» يغادر برشلونة إلى أهلى جدة.. وضغوط لضم صفقتى السيتى

الصفحة الثانية

- وزير الإسكان: مستعدون لنقل خبراتنا العمرانية لأشقائنا بالكاميرون

- «الجزار»: تغطية الريف بخدمات الصرف ضمن «حياة كريمة».. و«كيتشا» تشيد بإنجازات الدولة لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها

- «التنمية المحلية»: معارض الحرف اليدوية تتيح فرصاً واعدة لتسويق المنتجات ودعم أصحابها

- «آمنة والقباج» يبحثان التعاون فى التمكين الاقتصادى وتعزيز الحفاظ على التراث

- «الصحة»: توجيهات بسرعة الانتهاء من مراحل منظومة «التأمين الشامل»

- تقديم 15٫1 مليون خدمة منذ انطلاق «100 يوم صحة»

- «الصناعة»: مباحثات مع أكبر مجموعة استثمارية تركية لإنشاء مصنع سيارات بمصر

- قوافل طبية للكشف على العاملين بـ«الإنتاج الحربى»

- «بكر»: لتقليل العبء المادى على المريض و«أمل»: كوادر طبية ذات كفاءة عالية

- «الرى»: سرعة اعتماد طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً على المستثمرين

- شباب كفر الشيخ يواجهون الحر بـ«سوبيا وكركديه للأهالى»

- د. «عثمان»: وزعنا نحو 6 آلاف كيس عصير ومستمرون 4 أيام

الصفحة الثالثة

- المحميات الطبيعية على خريطة السياحة والاستثمار

- «البيئة» تطور مواقع المحميات المنتشرة فى مختلف المحافظات بما يتفق مع المعايير العالمية

الصفحة الرابعة

- خطة «البيئة» لتطوير المحميات: بنية تحتية وخدمات للزوار ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها

- مرشدون سياحيون: متعة «السفارى والغوص والهايكنج» تجذب الأجانب والمصريين

- أستاذ «اقتصاد بيئى»: 13 محمية من أصل 30 مفتوحة للزيارة.. وتضاهى المناطق الأثرية

- «عزب»: لها دور مهم فى الحفاظ على السلاسل الحيوية والتوازن البيئى

- ارتفاع إيرادات المحميات بنسبة 1100%.. وقواعد بيانات للمزارع وحدائق الحيوان الخاصة

الصفحة الخامسة

- «وادى الريان».. «جبر» ورفاقه يتسلقون الجبال.. «رياضة وترفيه»

- «وادى دجلة».. «بسمة» تخوض تجربة التخييم فى صحراء القاهرة وتمارس التأمل

- «سانت كاترين».. «عز الدين» ينطلق بين الثلوج ويصعد قمة جبل موسى

- «سيوة».. «السيد» يكتشف جمال الواحة على «دراجة هوائية» وسط الهواء النقى

- خبراء: أنشطة الاستثمار فى المحميات يجب أن تكون «صديقة للبيئة» ولا تضر مكوناتها

- «إمام»: الحفاظ على الكائنات البحرية والصخور أولوية.. و«علام»: المحميات مقسمة إلى 3 أحزمة للحفاظ على سلامتها

الصفحة السادسة

- «الوطن» ترصد اتجاه أبناء المدينة الأسوانية لدراسة التمريض

- ملائكة الرحمة تبارك «السباعية» فى بيتنا «ممرض»

- «شهد ومنار» فى مهمة إنسانية: وداعاً «ثانوية عامة»

- لم تكن مدارس التمريض وجهتهما الأولى لكنهما اختارتا مساعدة المرضى

- «يوسف».. أنعش قلب سيدة وأنقذ طفلاً من لدغة عقرب

- 7 أشخاص من عائلته يعملون فى المجال نفسه

- «مضمونة».. سر اتجاه «أوائل الإعدادية» لـ«التمريض»

- «مها» تخطط أن تكون معيدة بالكلية.. و«زينب» تتمنى مساعدة العديد من المرضى

- «ندى ورحاب» تؤجلان حلم الزواج لخدمة المرضى: «الوظيفة أولاً»

- جذبهما المجال وقررتا اقتحامه بالدراسة والعمل

- 4 ممرضات فى منزل «صبحى».. الأم وبناتها الثلاث

- اخترن المجال الإنسانى حباً فيه وضماناً للحصول على فرصة عمل بعد التخرج

- مدرسة التمريض: المفاضلة وفقاً للمجموع واجتياز اختبارات القبول

- «نجوى»: الفرقة الأولى تضم 33 طالباً والثانية 55 طالباً.. والمدرسة هى الوحيدة فى «السباعية»

الصفحة السابعة

- خروج مُشرّف.. الزمالك فى القاهرة بعد انتهاء مشواره بالبطولة العربية.. جلسات مع «أوسوريو» واللاعبين.. وإشادة سعودية بـ«الأبيض» رغم الخروج

- على صفيح ساخن.. السد القطرى يصطدم بالشرطة العراقى فى دور الثمانية لكأس الملك سلمان.. وصدام سعودى خالص بين الاتحاد والهلال

- توصية وتحذير.. «كولر» يطالب إدارة الأهلى بحسم صفقة المهاجم.. «عبدالفتاح» يغيب شهرين بسبب «الترقوة».. وتهديد بالغرامة لـ«عبدالقادر»

-انتفاضة برشلونة.. فرانك كيسى يغادر إلى أهلى جدة.. وضغوط كتالونية لضم صفقتى السيتى «سيلفا وكانسيلو»

الصفحة الثامنة

-«طرب» فى العلمين.. ليلة ساحرة تجمع مدحت صالح وريهام عبدالحكيم فى «العالم علمين»

-وائل الفشنى يشعل أجواء المهرجان بـ«بتنادينى تانى ليه» و«سلّم علّى»