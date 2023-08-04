أستاذ «اقتصاد بيئي»: 13 محمية من أصل 30 مفتوحة للزيارة.. وتضاهي المناطق الأثرية

قال الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئى ومستشار وزير البيئة الأسبق، إن 13 محمية طبيعية من أصل 30 محمية مصرية مفتوحة للزيارة وممارسة الأنشطة السياحية والاقتصادية بها، مضيفاً، فى حواره لـ«الوطن»، أن هذه الأنشطة تتعارض مع المعايير البيئية التى تهدف للحفاظ على سلامة مكوناتها والكائنات الحية القاطنة بها.. وإلى نص الحوار:

بداية، ما معايير واشتراطات تصنيف مكان ما «محمية طبيعية»؟

- لا يمكننا القول إن هناك معايير محددة تم رصدها لإعلان مكان ما كـ«محمية طبيعية»، ولكن المناطق التى تتسم بالتميز وندرة الكائنات بها ووجود المناظر الطبيعية الخلابة هى التى تضع المعايير وفقاً لطبيعتها ومكوناتها، ومن ثم يتم ضمها لقائمة المحميات الطبيعية فى مصر.. ويمكن اعتبار المناطق البكر التى تتسم بالمناظر الطبيعية الجميلة ولم يطأها الإنسان بقدميه من المحميات الطبيعية، وكذلك المناطق التى تحوى كائنات نادرة، سواء حيوانات أو نباتات، يتم إعلانها كـ«محمية طبيعية»، وهناك اهتمام كبير من قبَل الدولة بتطوير تلك المحميات لاعتبارها من أهم مزارات السياحة البيئية فى مصر.

ما أبرز أنواع المحميات الطبيعية فى مصر.. وما طبيعة كل منها؟

- هناك المحميات الطبيعية البرية التى تحتاج إلى حماية صارمة جداً، لاحتوائها على كائنات حية مهددة بالانقراض، أو نادرة الوجود على مستوى العالم، سواء كانت حيوانات أو نباتات أو كائنات بحرية، لذا تلتزم مصر بالحفاظ على تلك الحيوانات وحمايتها من أية أنشطة إنسانية أو سياحية، وفقاً لالتزامها بمعاهدات دولية توجب ذلك، إلا أنه يمكن دخولها فى حالة واحدة فقط، وهى إجراء الأبحاث العلمية. وتوجد محميات المتنزهات الوطنية، وهى مفتوحة للزوار بمعايير واشتراطات بما لا يضر الطبيعة والبيئة، وتوجد كذلك محميات المعالم الطبيعية التى تستوجب الحفاظ عليها لأهميتها الثقافية.

كيف تسهم المحميات الطبيعية فى الحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى؟

- المحميات الطبيعية لها دور مهم فى الحفاظ على السلامة البيئية عن طريق الحفاظ على السلاسل الحيوية الموجودة داخلها، فكل كائن حى يعتمد على ما يسبقه وما يليه فى السلسلة، وإذا تعرّض أى نوع للانقراض يحدث انهيار فى النظام البيئى، ومن هنا تأتى فائدة المحمية الطبيعية لضمان سلامة الكائنات الحية.. ونظراً لحدوث نقص حاد فى أعداد الكائنات الحية مؤخراً.

كيف يسهم تطوير المحميات الطبيعية فى تنشيط السياحة البيئية فى مصر؟

- تحتوى مصر على 30 محمية طبيعية، منها 13 محمية مفتوحة فقط للزيارات وممارسة الأنشطة السياحية والاقتصادية، ويتركز أغلبها فى سيناء على ساحل البحر الأحمر، وتُعرف بالمحميات الساحلية، كمحمية رأس محمد ومحمية نبق، وهناك إقبال كبير على مستوى العالم، وخاصة من دول أوروبا، على زيارة تلك الأماكن والاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة، إذ يقدَّر عدد الزائرين للمحميات الطبيعية المصرية نحو 800 ألف زائر سنوياً، ما يؤدى إلى رواج السياحة البيئة فى مصر، وزيادة الدخل القومى، فضلاً عن زيادة دخول البدو والسكان الأصليين فى المناطق المحيطة بالمحميات 400% نتيجة الخدمات والأنشطة السياحية التى يقدمونها كالسفارى والرحلات البحرية.

التنوع البيولوجى

تأثُر التنوع البيولوجى بسبب هجوم الإنسان على الغابات أو بسبب التغيرات المناخية، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير المحميات الطبيعية.. وللحفاظ على الحيوانات التى تعيش فى المحمية، تمنع الدولة الصيد ويُعتبر الغزال المصرى ضمن الحيوانات التى يُمنع صيدها لاندراجه ضمن الكائنات الحية التى ينبغى الحفاظ عليها عالمياً