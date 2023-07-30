أسعار الأسمنت اليوم 30-7-2023 في مصر.. «المصريين» بـ1750 جنيها

تواصل أسعار الأسمنت اليوم 30-7-2023 في مصر ثباتها منذ بداية يوليو الجاري، في ظل تراجع الأسعار خلال يونيو الماضي بنحو 1000 جنيه، بسبب قلة القوة الشرائية من جانب المواطنين، بينما تستقر الأسعار الشهر الجاري بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب، بحسب ما صرح به ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

سعر طن الأسمنت اليوم

وأضاف شنب، أنّ أسعار الأسمنت اليوم 30-7-2023 في مصر تسجل 1685 جنيها بالنسبة لأسمنت المعلم، فيما يبلغ سعر أسمنت السهم 1680 جنيها، وأسمنت الفهد 1620 جنيها، ويسجل أسمنت وادي النيل اليوم الأحد 1680 جنيها.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

وتابع أنّ سعر أسمنت المسلح يبلغ اليوم في الأسواق المصرية 1750 جنيها، ووصل سعر أسمنت جنوب الوادي 1710 جنيهات، ويسجل أسمنت المخصوص 1700 جنيه، وأسمنت السويدي 1800 جنيه، بيما يبلغ سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنّ سعر سيناء 42.5 يبلغ اليوم 1690 جنيها، وأسمنت حلوان 1710 جنيهات، وأسمنت الصعيد 1780 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1740 جنيها، وأسمنت المصريين 1750 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1750 جنيها.