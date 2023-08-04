«وادي دجلة».. «بسمة» تخوض تجربة التخييم في صحراء القاهرة وتمارس التأمل

أرادت بسمة عصام، 26 عاماً، عيش مغامرة مختلفة بالتخييم فى إحدى المناطق الجبلية، التى تميزها الطبيعة والهدوء، وكانت محمية وادى دجلة قُرب حى المعادى هى الاختيار المناسب لها، نظراً لوقوعها داخل العاصمة، ما يسهل الذهاب والعودة دون أعباء السفر خارج القاهرة، وقد قررت خوض التجربة وحدها من خلال التواصل مع مجموعة من الشباب والفتيات محبى السفر واكتشاف الأماكن الجديدة على الـ«فيس بوك»، والذين ساعدوها بكل ما تحتاج من تفاصيل حول المحمية، حتى جاء موعد الرحلة التى اعتبرتها من أمتع المغامرات التى قامت بها.

«ما كُنتش مصدقة إنه فيه مكان بالجمال ده جوّا القاهرة لحد ما دخلت بنفسى وانبهرت بالأجواء والأنشطة فيها»، حسب ما روته بسمة، التى تعمل موظفة بإحدى شركات العقارات لـ«الوطن»، إذ قررت فى نهاية العام الماضى أن تقضى إجازة مختلفة من خلال استكشاف مكان جديد، وخلال تصفحها لموقع «فيس بوك»، وجدت مجموعة من الشباب ينظمون رحلة لوادى دجلة، مرفقة بمجموعة صور ساحرة، ما جعلها تنوى الذهاب فى أقرب فرصة: «استمتعت جداً بالتجربة، لأنى كنت بدوَّر على مكان يفصلنى عن الواقع والدوشة ما فيهوش غير صحراء وجبال وسما»..

أتاح التخييم فى الصحراء ممارسة «بسمة» للعديد من الأنشطة، أولها التأمل والاسترخاء، وركوب الدراجات، بالإضافة إلى الركض صباحاً وسط مجموعة من الزائرين: «طبيعة المكان بتخليك تصاحب كل الناس هناك.. كنا بنعمل مسابقات جرى ورحلات سفارى مع بعض».